Gas: Alverà, serve riserva strategica europea

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - "Una riserva strategica europea di stoccaggio del gas, curata da un consorzio di operatori indipendenti, con un sistema regolato sul modello italiano che sarebbe di aiuto per gestire in futuro i prezzi". Lo ha detto oggi Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, intervenendo all'Energy Talks di Rcs Academy.



"Questa soluzione - ha aggiunto - consentirebbe di sbloccare gli stoccaggi di gas quando ce n'è più bisogno. E' una riflessione che si sta facendo in Europa".



Per quanto riguarda l'imminente stagione invernale, l'Italia - ha detto Alverà - "e' in una posizione di forza rispetto ad altri paesi europei avendo gli stoccaggi pieni per quasi il 90% e un sistema regolato che funziona bene. Ma in altre parti della Ue e nel Regno Unito c'è un allarme riserve. Per questo è indispensabile che anche altri paesi europei investano sugli stoccaggi, che sarebbero stati utili per calmierare i prezzi e garantire maggiore sicurezza degli approvvigionamenti con riserve". (ANSA).