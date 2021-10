Ete chiude a Firenze con 16.000 visitatori

(ANSA) - FIRENZE, 16 OTT - L'Earth Tecnology Expo (Ete) di Firenze, l'esposizione dedicata alle tecnologie per affrontare la grande sfida climatica e per avviare in Italia la transizione ecologica e digitale, si è concluso oggi alla Fortezza da Basso con 16.000 visitatori (fra cui 1.500 studenti), 79 eventi, 388 relatori e 128 aziende.



Fra le iniziative della giornata conclusiva, la presentazione della nave Zeus (Zero emission ultimate ship) sviluppata dal gruppo Fincantieri, e alimentata tramite fuel cell, un dispositivo elettrochimico che permette di ottenere energia elettrica direttamente dall'idrogeno senza processo di combustione termica, con un sistema di batterie capace di garantire un'autonomia di circa otto ore di navigazione a zero emissioni ad una velocità di circa 7,5 nodi. Zeus è inoltre dotata di un apparato ibrido composto da due generatori diesel e due motori elettrici da utilizzare come sistema di propulsione convenzionale. (ANSA).