Ambiente: simposio Brasile-Italia su produzione di idrogeno

(ANSA) - BRASILIA, 23 SET - L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ha aperto il simposio Brasile-Italia della Conferenza mondiale sulla produzione di idrogeno, organizzata dal Cnr-Itae e Imt. L'evento fa parte del Festival dello sviluppo sostenibile che si avvale della collaborazione del ministero degli Esteri italiano in vista del summit delle Nazioni Unite PreCop26 sui cambiamenti climatici, che si svolgerà a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre.



Durante il simposio, "un'attenzione particolare è stata data, insieme alle aziende di settore dei due Paesi, alle opportunità offerte in termini di creazione di posti di lavoro dalle tecnologie dell'idrogeno", si legge in una nota dell'ambasciata d'Italia.



Tra i partecipanti anche il presidente dell'Associazione brasiliana dell'idrogeno, Paulo Emilio Valadao de Miranda, e l'ad della Società di ricerca energetica, Giovani Vitoria Machado. (ANSA).