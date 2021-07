Italgas: Dell'Orco, adeguare rete per biometano e idrogeno

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - "Le reti di gas sono un asset fondamentale per la transizione energetica" e e "come gestori di reti gas possiamo prepararci" a questo passaggio "ammodernando le reti" digitalizzandole e rendendole in grado di trasportare diversi tipologie di gas, dal biometano all'idrogeno verde. E' quanto ha affermato Pier Lorenzo Dell'Orco, ad di Italgas Reti, nel suo intervento al convegno organizzato dalla Regione Lombardia "Sviluppo sostenibile & circular economy".



"Oggi l'Italia ma anche l'Europa hanno una rete di distribuzione molto capillare e quindi fruibile dai nuovi gas.



Il vero tema e che è una rete pensata per distribuire una sola tipologia di gas, il gas naturale, che viene consegnato dal trasportatore nazionale in pochi punti in quantità nota e con specifiche precise", ha spiegato Dell'Orco.



Si tratta di "un lavoro semplice, statico, analogico" che dovrà lasciare il posto "a una configurazione" della rete "in cui oltre al gas naturale, ci saranno vari punti di immissione di nuovi gas, come biometano, idrogeno verde, miscele di questi gas e servirà un distributore bravo a monitorare cosa scorre nelle reti, in qualità e quantità". Si tratta di passare "da una rete analogica a una rete digitalizzata dove il gestore è in grado di controllare in tempo reale e comandare e intervenire a distanza" e "Italgas si appresta a fare questo quest'anno e l'anno prossimo per arrivare nel 2022 per avere la prima rete remotizzata e digitalizzata".



Per quanto riguarda il biometano, ha detto Dell'Orco, "si tratta di un'opzione già disponibile che vedrà un grosso sviluppo nei prossimi 10 anni" mentre l'idrogeno verde potrà diventare "una opzione tra una decina d'anni", scontando ancora "due barriere di costo", una rappresentata dal costo dell'energia elettrica rinnovabile l'altra dal costo degli elettrolizzatori. (ANSA).