Clima: Abn Amro, mercato emissioni ha già scontato piano Ue

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - La tiepida reazione del prezzo dei diritti alle emissioni di CO2 dimostra come il mercato "abbia già scontato" il piano europeo sul clima annunciato mercoledì.



E' quanto scrivono oggi gli analisti di Abn Amro, precisando come il mercato temesse un piano di riduzione delle emissioni ancora più ambizioso. Tuttavia, spiega la banca olandese, lo "scenario di medio termine sui prezzi delle emissioni dipenderà dagli sviluppi della tecnologia sull'energia rinnovabile". "A oggi prezzi del carbonio più elevati sono necessari per rendere economiche applicazioni come l'idrogeno", evidenziano gli analisti della banca. Alla chiusura di ieri il contratto sui diritti alle emissioni scambiato all'ICE ha chiuso in calo dello 0,34% a 52,79 euro la tonnellata segnando un balzo del 90% dall'annuncio del 'green deal' da parte della Commissione di Bruxelles nel settembre 2020. (ANSA).