Falck Rnw:partnership con Orsted per eolico flottante Scozia

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Orsted, società che opera nell'eolico offshore, ha avviato una partnership con Falck Renewables e con BlueFloat Energy per partecipare alla prossima asta ScotWind di Crown Estate Scotland, per l'assegnazione di contratti di locazione del fondale marino per lo sviluppo di impianti eolici flottanti su larga scala.



Orsted ha aperto la strada all'eolico offshore con il primo parco nel 1991. "Recentemente abbiamo annunciato che, a livello strategico, intendiamo cogliere le opportunità nell'eolico flottante e guidarne la commercializzazione. L'annuncio di oggi afferma nuovamente il forte interesse di Orsted in questa nuova tecnologia in rapido sviluppo", afferma Martin Neubert di Orsted.



Falck Renewables è "impegnata ad assumere un ruolo attivo nello sviluppo di progetti eolici offshore flottanti. Siamo convinti che questa tecnologia giocherà un ruolo cruciale per raggiungere gli obiettivi net zero in Scozia", sostiene Richard Dibley di Falck Renewables Uk. (ANSA).