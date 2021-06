Vodafone, rete europea alimentata da fonti rinnovabili

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - A partire dal primo luglio la rete europea di Vodafone sarà alimentata da elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Tale obiettivo, in Italia, è stato già raggiunto a novembre 2020.



Nell'ultimo anno, Vodafone ha fatto progressi per rendere eco-compatibili le proprie attività, ponendo enfasi sul contributo che le reti e le tecnologie digitalipossono fornire alla lotta contro il cambiamento climatico.



L'annuncio di oggi rappresenta un ulteriore passo per raggiungere gli obiettivi dell'azienda di azzerare le emissioni proprie di gas a effetto serra entro il 2030 e quelle di tutta la sua catena del valore (net zero) entro il 2040.



In una nota il gruppo di tlc ricorda che in Italia, Vodafone ha anticipato al 2025 gli obiettivi di zero emissioni. (ANSA).