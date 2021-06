Si è dimesso il presidente dell'Enea Federico Testa

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il presidente dell'Enea, Federico Testa, ha da poco trasmesso le sue dimissioni al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.



"Purtroppo - scrive Testa - problemi personali mi impediscono di continuare a garantire il livello d'impegno che ho avuto in questi anni, e sono convinto che, in un momento come questo, sia doverosa, soprattutto nei ruoli operativi, una dedizione assoluta per affrontare le sfide che abbiamo davanti".



"Mai come in quest'ultimo periodo l'Enea ha acquisito un ruolo centrale sulle tematiche della sostenibilità, dell'energia, della ricerca, e il 'merito' di tutto ciò - sottolinea Testa - non può che essere ascritto a tutti quei colleghi che quotidianamente, con il loro instancabile impegno, danno lustro alla nostra Agenzia".



"Credo che in questi anni si sia lavorato intensamente per migliorare le relazioni di Enea con i propri stakeholder, moltiplicando gli accordi di programma, le commesse di ricerca, le possibilità di interlocuzione. Credo che - conclude Testa - questa sia la strada su cui insistere: centri di eccellenza e ricerca certamente, ma aperti e permeabili alle esigenze della società che ci circonda, per rafforzare un ruolo che oggi ci è indubbiamente riconosciuto". (ANSA).