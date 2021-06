Acea, da oggi produzione energia da fonti 100% green

"Da oggi tutta l'offerta di Acea energia sarà fatto con su commodity 100% green, cioè tutta l'energia venduta sarà prodotta da fonti 100% rinnovabili e per il gas l'emissione di CO2 netta sarà pari a zero". Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo Acea Giuseppe Gola, lanciando la campagna green di Acea energia.

Il concetto che introduciamo di "gas a impatto zero sull'ambiente si realizza perchè compensiamo la produzione acquistando crediti di carbonio certificati, e lo facciamo attraverso la capacità di sostenere progetti internazionali sostenibili". Lo ha spiegato il presidente di Acea Energia Valerio Marra in occasione del lancio della campagna green di Acea energia.

Per quanto riguarda la fornitura di luce 100% green, ha precisato Marra, "l'offerta commodity é certificata con garanzia di origine, evidenzia il basso impatto ambientale nella produzione di energia".

I due progetti internazionali sostenuti da Acea sono "in Perù e in India, e oltre a supportare la sostenibilità lavorano nella logica di economia sostenibile e supporto alle comunità locali".

A tutto ciò "si aggiunge una parte ludica, lanciamo un concorso e premiamo i clienti" nuovi e quelli già acquisiti, con un'auto Fiat 500 passion cabrio 100% elettrica.

Forte la campagna pubblicitaria su tutte le piattaforme che parte domani con testimonial Frank Matano e Emanuela Fanelli e curata dall'agenzia Dlvbbdo.