Saipem rileva attività energia eolica flottante di Naval

Saipem e Naval Energies, società controllata da Naval Group, hanno firmato un accordo per l'acquisizione delle attività di Naval Energies nel settore dell'energia eolica flottante, che consistono nel know-how ingegneristico di Naval Energies relativamente alle unità flottanti, in diritti di proprietà intellettuale e circa trenta risorse con competenze di modellizzazione e simulazione.



Questa operazione, si legge in una nota, ha un impatto del tutto marginale sulla posizione finanziaria del gruppo Saipem.



"Naval Energies - afferma Saipem - ha oltre 10 anni di esperienza nell'eolico flottante offshore e ha sviluppato un concept di eolico semi-sommergibile flottante tra i migliori sul mercato".



"Con questa acquisizione ampliamo il nostro portafoglio di tecnologie e posizioniamo Saipem nella gara per l'assegnazione del progetto eolico flottante offshore di Groix & Belle-×le, in Francia, per il quale punteremo sulle nostre riconosciute capacità di esecuzione di progetti chiavi in mano", ha dichiarato Mauro Piasere, responsabile della business unit Offshore new energies di Saipem.