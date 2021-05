Gava (Mite), approvato il decreto sui certificati bianchi

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Finalmente abbiamo il decreto Certificati bianchi approvato anche dalla Conferenza Stato Regioni. È stato il primo impegno preso da sottosegretario dopo che per troppo tempo del decreto non si è saputo più nulla ed era rimasto chiuso in un cassetto". Lo rende noto il sottosegretario alla Transizione Ecologica, Vannia Gava, deputato della Lega, al termine della Conferenza unificata Stato Regioni che ha approvato il decreto sui certificati bianchi (che promuovono l'efficienza energetica, ndr).



"Rilancio e semplificazioni - spiega Gava in una nota - sono state le due direttrici seguite da questo governo. Grazie al confronto con la Conferenza delle Regioni, diamo inizio a una nuova stagione. Abbiamo risolto insieme alcune criticità dei target di efficientamento. Il decreto prevede un meccanismo di stabilità tra domanda e offerta che permette la revisione degli obblighi vigenti. E' stata riconosciuta per la prima volta la possibilità alle associazioni temporanee di imprese di accedere al meccanismo dei certificati bianchi. Affiancheremo il meccanismo delle aste senza sostituire i Tee (Titoli di Efficienza Energetica). Il decreto - prosegue Gava - regolamenta anche il sistema di valutazioni del Gse introducendo la facoltà del proponente di fornire ulteriori informazioni integrative a supporto dell'istanza. Infine si è deciso di far decorrere dal 1 gennaio 2020 la cumulabilità del meccanismo come credito d'imposta. Dobbiamo impegnarci tutti di più per semplificare e rilanciare il Paese, ma già questo è un buon risultato.



Approvato questo decreto dopo troppo immobilismo, continuiamo ad andare avanti, lungo la strada delle semplificazioni e del rilancio del Paese", conclude il sottosegretario. (ANSA).