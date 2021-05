Recovery: Cingolani, la cattura del carbonio non c'è

"Nel Pnrr la carbon capture non c'è. Se l'Eni vorrà farla a Ravenna, presenteranno il progetto e lo vedremo. Ma al momento non c'è nessun piano per la CCS (Carbon Capture & Storage, lo stoccaggio sottoterra dell'anidride carbonica prodotta da lavorazioni industriali, n.d.r.)". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervistato da Milena Gabanelli sul sito del Corriere della Sera. "Se la fanno i norvegesi, la carbon capture possono farla tutti - ha aggiunto il ministro -. Fino al 30 aprile, la Commissione europea ci aveva detto che nel Recovery non doveva esserci la CCS. Poi il 3 maggio Timmermans ha detto che forse in fase transitoria si può fare. Spero che non ce ne sarà bisogno. Se saremo bravi a fare le rinnovabili, forse non dovremo farla".