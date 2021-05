Pnrr: Gallo, da gare sul gas forte spinta per l'intero Paese

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - L'amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo ritiene che per accelerare gli obiettivi di ripresa del Pnrr sia necessaria una "transizione burocratica". Lo ha detto a margine della presentazione dei risultati trimestrali di Italgas spiegando che è necessaria per "semplificare le procedure in modo da aiutare tutto il Paese a ripartire". "Da questo punto di vista - ha aggiunto - l'accelerazione delle gare gas aiuterebbe l'intero settore a investire, potendo contare su un effetto moltiplicatore che nella distribuzione del gas è di 3,3". "Abbiamo già notato in questi primi mesi una certa vivacità dalle stazioni appaltanti - ha aggiunto - e se vogliamo utilmente tutti i soldi provenienti dal Pnrr dobbiamo poter contare su quelle leve utili a dotare il Paese delle infrastrutture necessarie". (ANSA).