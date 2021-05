Italgas: emergenza sanitaria non influisce su obiettivi 2021

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - L'emergenza sanitaria che si è protratta fino al primo trimestre dell'anno, con una riduzione delle restrizioni a partire dallo scorso 26 aprile, "non rileva evidenze tali da prevedere significativi effetti negativi sui risultati 2021". Lo sottolinea Italgas che precisa però di "non essere in grado" di stimare eventuali ripercussioni "qualora la situazione di emergenza sanitaria dovesse perdurare o ripresentarsi in forme critiche". In tale contesto il Gruppo prevede di "continuare a perseguire i propri obiettivi strategici, con focus sulla trasformazione digitale con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio, razionalizzando i processi ed i costi operativi, mantenendo una costante attenzione alle opportunità di sviluppo". Quanto agli investimenti, Italgas prevede di "continuare nell'esecuzione del proprio piano, finalizzato principalmente all'implementazione dei progetti di digitalizzazione della rete e di metanizzazione della Sardegna, oltre alle consuete attività di mantenimento e sviluppo delle reti in gestione". (ANSA).