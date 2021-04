Energia: rinnovato accordo Credit Agricole Leasing-Proxima

(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - Rinnovato l'accordo di collaborazione tra Crédit Agricole Leasing Italia e Proxima, società che fornisce servizi di gestione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nel dettaglio, grazie al sostegno di Proxima gli impianti ad energia rinnovabile finanziati da Crédit Agricole Leasing Italia sono sottoposti ad un attento e periodico monitoraggio dello stato di fatto e produttivo.



Attraverso l'intesa, Crédit Agricole Leasing Italia si impegna a garantire ai propri clienti continuo supporto nei loro investimenti in energie rinnovabili. con l'obiettivo di aumentare le prestazioni degli impianti, ottimizzare i processi e fornire valutazioni in tutte le questioni tecniche, commerciali, gestionali ed operative. (ANSA).