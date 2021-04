Trivelle: Fridays For Future contro Eni 12 maggio a Ravenna (2)

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Al largo di Ravenna, sfruttando i giacimenti offshore di gas esauriti e le piattaforme, Eni vuole realizzare un polo di riferimento per la CCS per il Sud Europa e il Mediterraneo. La compagnia energetica italiana valuta una capacità iniziale di stoccaggio di 2,5 milioni di tonnellate di CO2, e una capacità complessiva di 500 milioni di tonnellate.



Eni al momento è impegnata con una partecipazione al 12% nel deposito offshore di Sleipner in Norvegia, il primo sorto in Europa, nel 1996. In Gran Bretagna sta realizzando un centro di stoccaggio da 195 milioni di tonnellate di CO2 nella baia di Liverpool, per decarbonizzare il distretto industriale di Hynet e produrre idrogeno. Altri impianti sono in progetto a Teesside in Inghilterra, a Ravenna in Italia, a Bes in Libia e a Ghasha negli Emirati Arabi Uniti.



Nel polo industriale di Ravenna, Eni sta sviluppando anche un progetto dimostrativo di taglia industriale per fissare la CO2 in scarti da demolizioni, producendo nuovi materiali per edilizia. (ANSA).