(ANSA) - ROMA, 27 APR - Procedure più snelle per il via libera ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili: la bozza del dl semplificazioni, nella parte messa a punto dal ministero della Transizione ecologica, prevede che il ministero della cultura e le Soprintendenze partecipino al "procedimento unico" solo qualora gli impianti si trovino in "aree sottoposte a tutela" o in aree dove vi si "accerti" l'esistenza di beni archeologici. (ANSA).