Italgas:rafforza efficienza energetica,fusione Teg e Seaside

(ANSA) - MILANO, 26 APR - È stata perfezionata la fusione tra le due Energy Service Company (Esco) del Gruppo Italgas, Seaside e Teg (Toscana Energia Green), per dar vita a un player di livello nazionale nel settore dell'efficienza energetica.



L'efficacia della fusione, che vede l'incorporazione di Teg da parte di Seaside, è stabilita a partire dall'1 maggio prossimo e consentirà alle due società di unire le rispettive forze, know-how e tecnologie, maturate in ambiti diversi, proponendo al mercato un'offerta in grado di soddisfare la quasi totalità delle esigenze dei settori pubblico e privato.



Seaside, infatti, è maggiormente orientata al settore privato e offre servizi innovativi di consulenza energetica negli ambiti industriale e residenziale; Teg opera invece nel mercato dei servizi energetici e ha sviluppato soluzioni prevalentemente rispondenti alle esigenze della Pubblica Amministrazione. Le due società svilupperanno insieme, già nel primo anno di attività, un giro d'affari complessivo dell'ordine di 30 milioni di euro e un Ebitda superiore a 6 milioni di euro.



"La creazione di un player di livello nazionale nel campo dell'efficienza energetica abilita una maggiore integrazione e più efficaci sinergie in tutto il Gruppo Italgas per giocare un ruolo ancora più rilevante nel percorso di trasformazione digitale e di efficientamento del settore che portiamo avanti dal 2018", afferma Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas. (ANSA).