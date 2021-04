Giornata Terra: Hera ridurrà emissioni del 37% entro il 2030

(ANSA) - BOLOGNA, 22 APR - Riduzione del 37% delle emissioni entro il 2030 rispetto al 2019, sono gli obiettivi annunciati dal Gruppo Hera (e validati ufficialmente dal network internazionale Science Based Target initiative) in occasione della Giornata Mondiale della Terra, e a valle dell'accordo Ue sul taglio delle emissioni.



La multiutility contribuirà così a contenere l'aumento della temperatura globale, in linea con l'Accordo sul Clima di Parigi.



Per raggiungere questo target Hera mette in campo azioni al suo interno e punta sul coinvolgimento dei propri stakeholder.



Nella sola Città metropolitana di Bologna, il 27% dei clienti Hera ha già scelto di attivare soluzioni di efficienza energetica, il 21% ha aderito ad offerte con energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili e sono 44 mila le tonnellate di CO2 evitate nel 2020 grazie a 113 interventi di efficienza energetica portati avanti dal 2007 a oggi sia al proprio interno che al servizio di altri clienti. (ANSA).