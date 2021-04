Rinnovabili: Engie accelera, obiettivo 1,2Gw

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Engie raggiunge in Italia circa 500Mw da energia rinnovabile attraverso importanti investimenti, coerenti con la propria strategia e con l'obiettivo di arrivare, entro il 2025, a 1,2Gw di produzione green, contribuendo al Piano Energia e Clima 2030 per la decarbonizzazione del nostro Paese. E la realizzazione dei due nuovi impianti agro-fotovoltaici in Sicilia, che si aggiungono ai 23 parchi di energia rinnovabile in diverse regioni, si inserisce nella strategia del gruppo nel settore delle fonti rinnovabili, che ha visto una forte accelerazione dal 2020 portando a triplicare la capacità installata grazie a mirate acquisizioni. L'azienda ha aggiunto infatti, ai 165Mw di impianti in produzione, ulteriori 150 Mw di parchi eolici operativi in Italia e 170 Mw di progetti eolici e fotovoltaici in costruzione nel 2021/2022.



Sempre lo scorso anno, inoltre, grazie a una joint venture con un partner finanziario Engie ha potuto creare una piattaforma di investimenti comune, alimentata dai progetti rinnovabili realizzati dall'azienda, che ha così rafforzato la sua competitività e confermato la sua competenza lungo l'intera catena del valore del green energy. Oltre ad investire in ambito rinnovabili, poi, a fine 2020 Engie ha partecipato allo sviluppo dei servizi innovativi di flessibilità, aggiudicandosi la gara 'Fast Reserve indetta da Terna, come primo operatore per il centro sud e secondo a livello nazionale in termini di Mw.



L'azienda realizzerà impianti di stoccaggio composti da batterie ad alto contenuto tecnologico per un totale di 42Mw. (ANSA).