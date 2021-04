Eni: Versalis, su Marghera investimento per 470 milioni

"Marghera fa parte della strategia di trasformazione di Eni, che avverrà con numerose iniziative, per un investimento di 470 milioni di euro". Lo ha detto l'Ad di Versalis, Adriano Alfani in audizione dinanzi le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera sull'annunciata chiusura degli impianti del cracking e degli aromatici di Porto Marghera, nonché sulle conseguenze di carattere ambientale per il sito interessato e per lo sviluppo di processi di transizione ecologica.



Il sito sarà anche "primo polo di riciclo avanzato delle plastiche, hub logistico per la distribuzione di prodotti, centro per la manutenzione per i siti italiani" di Eni con "grande attenzione agli equilbri occupazionali, alle filiere e al processo di transizione energetica", ha proseguito Alfani rilendo che "la trasformazione chimica è una opportunità per gestire l'intera occupazione diretta". "Migliorerà la competitività e la sostenibilità - ha detto ancora Alfani - con un taglio di 600mila tonnellate all' anno di CO2, una concreta opportunità per dare valore al sito e aumentare il valore di Eni".