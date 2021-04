Gas e nucleare per ora fuori da investimenti verdi Ue

Gas e nucleare non avranno il certificato Ue di attività economica 'verde', almeno per ora. E' quanto emerge dalla comunicazione sulla classificazione Ue degli investimenti verdi (la cosiddetta Tassonomia) che sarà presentata mercoledì prossimo e di cui ANSA ha preso visione. Il ruolo di queste fonti energetiche nella decarbonizzazione dell'economia, si legge nel documento, sarà affrontato "in una proposta legislativa a parte, nell'ultima parte dell'anno", che coprirà le "tecnologie di transizione", rispettando "il diritto degli Stati membri di determinare il proprio mix energetico in modo appropriato".