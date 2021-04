Cingolani a Regioni, puntare su idrogeno e biometano

Realizzare un sistema integrato di monitoraggio per far fronte tempestivamente all'impatto sul sistema ambientale e incremento degli investimenti per il rafforzamento di infrastrutture, tra cui le reti energetiche. Ma anche puntare alla decarbonizzazione di tutti i settori con l'incremento delle energie rinnovabili, lo sviluppo di mobilità sostenibile ed il rinnovo dei mezzi pubblici. Sono questi, a quanto si apprende, alcuni dei punti citati dal ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, all'incontro con le Regioni.



Tra gli obiettivi, anche quello di trovare soluzioni per l'utilizzo dell'idrogeno e lo sviluppo del biometano e sviluppare nuovi impanti di trattamento dei rifiuti, isole verdi e green communities. Cingolani ha anche citato la transizione burocratica e mostrato l'esempio del modello Genova, come "governance virtuosa", che deve essere al centro del rilancio del sistema Paese, perché "servono procedure autorizzative che elevino i risultati realizzativi dei progetti di intervento pubblico".