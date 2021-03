Carbon Tracker, centrali a gas farebbero aumentare bollette

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - I piani di costruzione di nuove centrali a gas in Italia, per una capacità complessiva di 14 gigawatt, potrebbero non solo mettere a rischio gli obiettivi climatici del paese, ma anche far aumentare le bollette degli utenti. Già oggi le fonti rinnovabili producono elettricità allo stesso costo di quelle fossili: nel 2030, si prevede che il costo di produzione delle fossili sarà del 60% superiore. Queste le conclusioni di un nuovo studio pubblicato oggi da Carbon Tracker Initiative, un think tank finanziario indipendente.



L'economia del settore elettrico, secondo la ricerca, ha raggiunto un punto di svolta nel 2019, quando il costo delle tecnologie a zero emissioni è calato sino al punto in cui un portafoglio di rinnovabili in Italia potrebbe produrre energia elettrica allo stesso costo di un nuovo ciclo combinato a gas (CCGT), 67 euro al megawattora.



Tuttavia, si prevede che i costi delle tecnologie a zero emissioni - particolarmente batterie per l'accumulo di elettricità - continueranno a diminuire, mentre le centrali a gas sono esposte alla volatilità dei prezzi del gas e all'aumento del prezzo del carbonio. Entro il 2030, produrre elettricità col gas sarà del 60% più costoso rispetto a un portafoglio di rinnovabili: 75 euro per Megawattora contro 47 euro.



L'Italia si è impegnata a chiudere le ultime centrali a carbone, per una capacità complessiva di 8 gigawatt, entro il 2025. Nel frattempo, le utility prevedono di costruire, nel prossimo decennio, nuove centrali a gas per una capacità complessiva di 14 GW. Ma secondo Carbon Tracker, così facendo i consumatori vedrebbero un aumento in bolletta. (ANSA).