Snam: al lavoro su prossimo step idrogeno su treni e acciaio

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Snam è stata la prima in Europa a immettere nella rete in esercizio prima il 5% e poi il 10% di idrogeno, ha fatto questa sperimentazione nella zona del salernitano riconsegnando a due clienti industriali la miscela di idrogeno e gas naturale che è stato utilizzato direttamente da loro nel loro processo senza nessun tipo di modifica né della infrastruttura di trasporto né del processo di valle". Lo afferma la responsabile sviluppo tecnologico della business unit idrogeno di Snam, Dina Lanzi, nel corso di un'audizione alle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato sul recovery plan. "Lo step successivo che stiamo portando avanti - continua Lanzi - sono progettualità in ambito treni, una delle più avanzate è nella zona del bresciano, e un'attività di decarbonizzazione progressiva dell'acciaio con un partner industriale primario italiano". (ANSA).