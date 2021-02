Terna investe 13 mln su nuovo elettrodotto all'isola d'Elba

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 18 FEB - Terna ha iniziato i lavori di ammodernamento della vecchia linea elettrica 132 kV San Giuseppe - Portoferraio all'Isola d'Elba (Livorno). Una volta terminati i lavori, per i quali Terna investirà oltre 13 milioni di euro, ci saranno benefici in termini di sicurezza e affidabilità del sistema elettrico dell'area e dell'intera Isola d'Elba caratterizzata da elevati consumi elettrici nel periodo estivo.



Nell'intervento specifico, dopo aver realizzato la prima parte del collegamento di 6 km in cavo, Terna ha aperto i cantieri per il completamento della seconda tratta di 9 km, anch'essa interrata. La realizzazione del nuovo elettrodotto avrà un impatto positivo anche sul paesaggio: sarà possibile, infatti, demolire 10 km di vecchio elettrodotto aereo e 49 tralicci nei due comuni coinvolti, 40 a Portoferraio e nove a Rio. (ANSA).