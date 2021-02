Idrogeno green in Sardegna, intesa tra Enel e Saras

Enel Green Power e Saras hanno siglato un protocollo d'intesa per sviluppare un progetto di idrogeno verde in Sardegna. La soluzione allo studio prevede l'utilizzo di un elettrolizzatore da 20 MW alimentato da energia rinnovabile prodotta sul posto per fornire idrogeno verde da utilizzare come materia prima nella raffineria Saras presso il sito industriale di Sarroch, in provincia di Cagliari.



Nel contesto della transizione energetica, l'idrogeno può offrire un contributo prezioso per la decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica come ad esempio il settore chimico, aviazione, trasporto marittimo e ferroviario non elettrificato, purché sia prodotto in maniera sostenibile.



Enel Green Power è impegnata nella realizzazione e sviluppo di progetti per la produzione e utilizzazione di idrogeno "verde" o "rinnovabile", ricavato da elettrolisi dell'acqua alimentata esclusivamente da energia elettrica rinnovabile. E Saras dispone di capacità tecnologiche e know-how nella produzione e gestione di idrogeno, ed ha oggi in corso diversi studi per esplorare alcuni processi di decarbonizzazione nella produzione e utilizzo di questo vettore energetico. L'idrogeno è anche parte integrante, attraverso un network diffuso, del processo di raffinazione di Saras per il suo utilizzo nei processi di hydrocraking e hydrotreatment, ed è oggi garantito dal complesso IGCC e da due unità di reforming del sito industriale.



"La firma di questo protocollo di intesa - commenta Salvatore Bernabei, Ceo di Enel Green Power - conferma l'impegno del Gruppo Enel nel promuovere lo sviluppo dell'idrogeno verde in Italia e nel mondo, accelerando la transizione energetica".



"Come Saras ci confrontiamo da tempo e attentamente con le sfide della transizione energetica - commenta Dario Scaffardi, Ceo di Saras - e negli ultimi anni abbiamo rafforzato la nostra base di competenze con una serie di progetti finalizzati a ridurre sensibilmente il 'carbon footprintì della raffineria. Questa collaborazione con Enel Green Power ci consente di sviluppare con un partner ideale uno di questi, la produzione e utilizzo di idrogeno green". (ANSA).