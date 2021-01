Energia: Confindustria e Enea firmano 'patto per l'idrogeno'

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Individuare le potenzialità di sviluppo di filiere industriali dell'idrogeno nel nostro Paese, le soluzioni innovative e gli scenari operativi possibili, attraverso una rafforzata collaborazione ricerca e industria in questo campo. Nasce con questi obiettivi - spiega una nota - l'alleanza strategica, un vero e proprio 'patto per l'idrogeno' firmato da Confindustria ed Enea". Una intesa "nell'ambito delle iniziative per ridurre i costi di approvvigionamento energetico del sistema industriale, promuoverne la sostenibilità e sviluppare tecnologie di frontiera".



Confindustria "considera la Strategia Nazionale sull'Idrogeno un potenziale game changer delle politiche di sostenibilità" commenta Aurelio Regina, delegato del Presidente di Confindustria per l'energia: "E' per noi - dice - un progetto prioritario per raggiungere uno sviluppo industriale sostenibile in linea con gli obiettivi Europei di neutralità climatica".



"Quest'intesa con Confindustria - sottolinea il presidente dell'Enea, Federico Testa- ci consente mettere al servizio delle imprese il know how, le competenze e le infrastrutture che abbiamo sviluppato e consolidato nel campo dell'idrogeno. Siamo convinti dell'importanza di accrescere gli sforzi nella ricerca e nel trasferimento tecnologico per supportare la creazione di una forte filiera industriale che consenta al nostro Paese di assumere un ruolo strategico e competitivo a livello europeo".



