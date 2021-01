Eni: Nigeria;difesa 'Shell va assolta, non ci fu corruzione'

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Hanno chiesto l'assoluzione, "perché il reato presupposto non sussiste" e quindi l'ente non è responsabile e in subordine per prescrizione, i legali di Shell, la compagnia petrolifera olandese tra gli imputati assieme a Eni, al numero uno del gruppo italiano Claudio Descalzi e al suo predecessore Paolo Scaroni, per la presunta maxi tangente nigeriana.



Il professor Francesco Mucciarelli, durante la sua discussione, ha preso in esame il capo di imputazione spiegando che la procura ha fatto risalire l'accordo corruttivo al 1998, quando il blocco Opl245 venne assegnato a Malabu e cioè "prima che Eni e Shell comparissero sulla scena. Quindi la loro partecipazione a quell'accordo criminoso" qualora ci fosse stato, "è impossibile". E ciò per la difesa fa cadere il reato.



Inoltre come ha evidenziato Bruno Cova, altro legale della società olandese, "non c'è alcuna prova di somme pagate con fondi di Shell a pubblici ufficiali nigeriani o che somme da loro ricevute siano in alcun modo ricollegabile ad atti da loro compiuti in relazione Opl-245". Per l'avvocato "mancano anche le prove che il gruppo abbia avuto un ruolo nel determinare l'uso che il governo nigeriano ha fatto dei soldi dopo aver ricevuto il pagamento da Eni e Shell per la licenza e in particolare che "Shell fosse a conoscenza dell'uso di tali somme dopo il loro versamento a Malabu". (ANSA).