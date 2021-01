Idrogeno: Buffagni, Italia si sta ritagliando ruolo centrale

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "Il ministero dello Sviluppo economico ha presentato il 24 novembre scoro le linee guida preliminari della strategia nazionale idrogeno. Grazie a queste prime linee guida per la realizzazione della strategia nazionale idrogeno, l'Italia si sta ritagliando un ruolo centrale in questa sfida, insieme con i Paesi europei maggiormente avanzati su questo tema". Lo scrive il vice ministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, in una lettera al presidente dell'Associazione H2It.



"Il nostro Paese - aggiunge - può sfruttare la sua posizione geografica, il suo solido know-how progettuale e scientifico e la sua rete infrastrutturale. Lo sviluppo dell'idrogeno rappresenterà una svolta e una rivoluzione positiva, dovremo essere bravi a far nascere una nuova filiera industriale dedicata puntando anche su ricerca, innovazione tecnologica, creazione del know-how e formazione di nuove figura professionali. In questo modo oltre ai benefici ambientali, si potranno avere anche benefici sociali e occupazionali. Per sostenere la crescita dell'idrogeno sono previsti cluster di progettualità già all'interno del Recovery and Resilience Plan su cui sono stati allocati circa 2 miliardi di euro per lo sviluppo della Strategia Nazionale Idrogeno e, tra gli altri strumenti di sostegno vi sono anche gli Ipcei (Progetti di Comune Interesse in ambito Europeo) idrogeno". (ANSA).