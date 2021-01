Nucleare: Montaruli(Fdi), prorogare termini per osservazioni

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - "Siamo al fianco dei sindaci e dei cittadini e saremo la loro voce in Parlamento rispetto a un tema così delicato e divisivo": lo afferma la parlamentare FdI Augusta Montaruli, collegata oggi al tavolo della Città Metropolitana di Torino sul tema del deposito nazionale delle scorie nucleari.



"Sono felice - afferma Montaruli - che da parte di altri parlamentari piemontesi, anche di maggioranza, stia arrivando sostegno alla mia proposta per far ottenere la proroga del termine per i sindaci di formulare le osservazioni alla carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, facendo sì che i 60 giorni previsti da legge partano dalla fine dello stato di emergenza".



"Lo chiederemo - spiega - con un emendamento bipartisan al Milleproroghe, e spero che il sostegno possa essere quanto più ampio possibile. Fratelli d'Italia, inoltre è pronta alla mobilitazione e in ogni Comune interessato della provincia di Torino e porterà un'odg per chiedere la proroga". (ANSA).