Nucleare:senatori Lega, Governo superficiale,danni a Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - "Con una superficialità disarmante, e senza la minima condivisione, il Governo Pd-Cinque Stelle sta procedendo alla scelta del sito nazionale per il deposito delle scorie nucleari. La Sogin, società di Stato incaricata del decommissioning, cioè lo smantellamento degli impianti nucleari, ha individuato ed inserito nell'elenco delle aree prese in considerazione, anche due importanti zone della Toscana: Pienza-Trequanda in provincia di Siena e Campagnatico in provincia di Grosseto". Lo affermano i senatori della Lega Tiziana Nisini, Luca Briziarelli, capogruppo della Lega in commissione ambiente al Senato e l'onorevole Manfredi Potenti.



"Come membri della commissione Ecoreati, chiederemo che in Governo riferisca su quanto proposto da Sogin - dichiarano Briziarelli , Nisini e Potenti -. Questo è argomento delicatissimo su cui la commissione è già al lavoro e il Governo deve assolutamente chiarire la propria posizione, perché, per quanto strategica sia la realizzazione di un sito ad hoc per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, l'importanza della materia necessita un approccio diverso da quello mostrato dall'esecutivo".



"Inoltre - conclude Nisini - mi chiedo come sia possibile individuare un sito del genere in uno tra i territori più belli della campagna Toscana, riconosciuto a livello mondiale come un fiore all'occhiello ed inserito a pieno titolo nel sistema della Val d'Orcia che fa parte del patrimonio Unesco per il contributo artistico e naturale che rappresenta nella storia del nostro paese. C'è bisogno di scelte che guardino con prospettiva futura a rendere sempre più appetibile ed esclusivo il territorio della nostra provincia e non, invece, a prendere decisioni che, in questo modo, lo mortificano e lo danneggiano vanificando gli sforzi di tutti coloro che qui hanno scelto di abitare ed investire per il loro futuro". (ANSA).