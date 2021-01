Nucleare: Scaramelli (Iv), Pienza area Unesco, fermare tutto

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - "Follia anche solo pensare di individuare un sito di scorie radioattive e nucleari a Pienza (Siena). Pienza è un sito Unesco e con la Val d'Orcia sono Patrimonio dell'Umanità. Serve dire No e fermare tutto. Non si può accettare che venga commesso questo 'crimine ambientale' contro il nostro territorio". Lo afferma Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e capogruppo di Italia Viva, sull'elenco Soogin con le 67 zone che potranno potenzialmente ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani. Nell'elenco Pienza e Trequanda sono addirittura in zona A fra le fasce A, B e C, ovvero nella cerchia dei primi 23 siti più idonei sulle 67 zone che potrebbero ospitare scorie radioattive.



"Forse alcuni non sanno - continua Scaramelli - che Pienza è patrimonio Unesco, simbolo e cuore non solo delle terre di Siena ma della Toscana. Nella Val d'Orcia nascono le migliori produzioni agricole del Belpaese. Un territorio che per cultura, paesaggio, architettura, storia è patrimonio mondiale. Fermatevi prima di fare altri danni. Lanciamo una petizione affinché la sostenibilità ambientale sia al primo posto. Stiamo predisponendo anche una mozione per chiedere che la Regione Toscana si attivi nei confronti del Governo per tutelare lo sviluppo sostenibile, culturale e paesaggistico della Toscana tutta, scongiurando questo pericolo". Insieme a Pienza e Trequanda, infatti, c'è anche il cuore della Maremma nell'elenco dei rifiuti nucleari con Campagnatico (Grosseto), altro sito individuato da Sogin con Pienza e Trequanda come eventualmente idoneo ad accogliere le scorie nucleari italiane. (ANSA).