Mozambico: Total evacua cantiere di mega-progetto del gas

(ANSA-AFP) - IL CAIRO, 02 GEN - La compagnia petrolifera francese Total ha reso nota l'evacuazione di propri dipendenti da un sito per la produzione di gas naturale liquefatto (Gnl) cui partecipa nel nord del Mozambico, dopo una serie di attacchi jihadisti portati a pochi chilometri dal mega-progetto da 16,5 miliardi di dollari.



La provincia di Cabo Delgado, strategica per lo sfruttamento del gas naturale, è da oltre tre anni teatro di attentati del terrorismo islamista.



Nelle ultime settimane però gli attacchi nei pressi della penisola di Afungi si sono moltiplicati.



Total, in dichiarazioni all'Afp, non ha precisato cifre circa la riduzione temporanea dei propri dipendenti.



A fine dicembre lavoravano sul sito in costruzione circa 3.000 persone, "per la maggior parte" dipendenti delle imprese impegnate nel progetto. (ANSA-AFP).