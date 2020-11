Energia: Agsm, commessa 200 mln da consorzio Viveracqua

(ANSA) - VERONA, 12 NOV - Agsm Energia, multiutility veronese, si è aggiudicata la gara bandita da Viveracqua, consorzio che raggruppa 12 aziende idriche pubbliche del Veneto e di Pordenone, che prevede il servizio di fornitura di energia elettrica in bassa tensione, e supera i 200 milioni di euro complessivi per i prossimi cinque anni.



"Si tratta di un'altra commessa strategica - commenta il presidente Mario Faccioli - per un'azienda che è cresciuta negli anni grazie a politiche industriali basate su processi incrementali di medio lungo-periodo. Entro il prossimo anno stimiamo che la multiutility, nata a Verona ma presente nell'85% del territorio italiano, possa entrare nella top 10 dei principali fornitori di energia del Paese".



Agsm Energia ha superato lo scorso luglio la soglia di 500 mila clienti, per il 70% extra-veronesi. Con il libero mercato l'azienda ha quasi raddoppiato le proprie utenze, oggi servite in oltre 6.800 comuni del Paese. Di recente si è aggiudicata una convenzione con Consip per la fornitura di energia alle Pubbliche amministrazioni italiane per un controvalore di 743 milioni di euro. (ANSA).