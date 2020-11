Energia: E-R,entro 2023 ridurre del 40% emissioni inquinanti

(quest'anno in versione virtuale) dedicata all'economia circolare e al recupero di materia ed energia, per lanciare il confronto sul Piano energetico regionale. Un confronto che in particolare definirà i contenuti del nuovo Piano triennale 2021-23, in sintonia con gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 e con il Green Deal europeo. Con il convegno 'Verso il nuovo piano triennale di attuazione 2021-2023 del piano energetico regionale', che si è tenuto oggi pomeriggio, l'assessore regionale allo Sviluppo economico e Green economy, Vincenzo Colla, ha quindi ufficialmente aperto i lavori per la definizione del nuovo Piano di attuazione (2021-2023) della Regione Emilia-Romagna. "Le linee strategiche alla base del piano energetico triennale - ha detto Colla - verranno concertate con associazioni, imprese, esperti dei vari settori, attraverso un percorso di consultazione democratica e partecipata, partendo dall'incontro odierno, e si completeranno entro gennaio 2021. Ridurre del 40% le emissioni inquinanti, raggiungere il 27% di fonti rinnovabili e aumentare fino al 47% il livello complessivo di efficienza energetica sono gli obiettivi fissati dalla Regione nel nuovo Piano", ha sottolineato ancora l'assessore. (ANSA).