Engie, a Singapore stoccaggio di energia con l'idrogeno

Engie ha completato con successo un sistema di accumulo a idrogeno sull'isola di Semakau a Singapore. Si tratta di un sistema che trasforma in idrogeno l'energia prodotta da fonti rinnovabili, in modo da stoccarla nei momenti di basso consumo, e poi produce energia dall'idrogeno nei momenti di maggior consumo.



La tecnologia di Engie Eps consiste in un sistema a elettrolisi, che converte acqua e elettricità in idrogeno (Power-to-Gas), un sistema di celle a combustibile che riconverte l'idrogeno in elettricità (Gas-to-Power) e uno stoccaggio di idrogeno e ossigeno per circa 2 MWh di energia.



La messa in servizio del sito di Semakau è stata completata con successo, e l'impianto sarà inaugurato il 26 Novembre 2020.