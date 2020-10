All'assistente digitale di Midori il contest startup Illumia

(ANSA) - BOLOGNA, 15 OTT - L'assistente digitale 'casalingo' realizzato dalla torinese Midori srl è il vincitore della terza edizione del Contest 'You dream, we believe', promosso da Illumia e Wylab dedicato alle startup in fase 'early stage' ad alto potenziale, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione e l'occupazione nel settore dell'energia.



Questa mattina i sei progetti finalisti, selezionati su 30 proposte, sono stati protagonisti di un Pitch day che per la prima volta, causa Covid, si è svolto interamente online. Nella sede di Illumia, a Bologna, si è tenuta invece la votazione con una giuria popolare, composta dai dipendenti dell'azienda indipendente nella vendita di energia elettrica e gas, e una di esperti formata da startupper e giornalisti. I temi di quest'anno erano Smart Energy Solution, Green Economy e Data Management.



A presentare l'evento e le startup il presidente di Illumia, Marco Bernardi e il ceo di Wylab, primo incubatore italiano di start-up legate allo sport, Federico Smanio. Prima di ascoltare i sei finalisti i dipendenti di Illumia hanno interagito con Federico Grom, fondatore insieme a Guido Martinetti dell'omonimo marchio di gelaterie, che ha parlato della sua avventura imprenditoriale.



La startup torinese Midori, che si è aggiudicata un premio di mille euro e la possibilità di un contratto di collaborazione con Illumia, realizza strumenti di 'smart metering' e di analisi energetica rivolti ad aziende e cittadini, tra i quali 'Ned': un dispositivo intelligente per il controllo e il monitoraggio dell'abitazione e degli elettrodomestici che aiuta le famiglie a migliorare la sicurezza, il controllo, l'efficienza energetica e la qualità della vita in casa. (ANSA).