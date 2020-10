India: Video-incontro su energia e acqua domani da New Delhi

(ANSA) - NEW DELHI, 04 OTT - Lunedì 5 ottobre alle 12:30 IST (9 del mattino ora italiana) l'Ambasciata d'Italia a New Delhi ospita una tavola rotonda virtuale dal titolo "Accesso all'energia e all'acqua nell'India rurale, Access to Energy and Water in Rural India". La sessione, in lingua inglese, sarà moderata da Francesca Datola Primo Segretario, dell'Ambasciata d'Italia, e prevede gli interventi di Enrico Giovannini, Professore ordinario presso l'Università Tor Vergata e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Vincenzo de Luca, Ambasciatore d'Italia in India, Bharat Lal, Segretario Aggiunto del Ministero Jal Shakti, il Ministero indiano per le Risorse Idriche, Anna Barra Caracciolo, CNR/ IRSA), Malini Balakrishnan e Debajit Palit dell'Istituto Indiano per l'Ambiente e la gestione dei rifiuti TERI, Annalisa Del Pia, per Maire Tecnimont, Lamberto Dai Pra', per Enel Green Power.L'evento, che appartiene all'ampio calendario del "Festival dello Sviluppo Sostenibile", sarà in diretta Facebook su @ItalyinIndia (https://www.facebook.com/ItalyInIndia/). Nel corso dell'incontro i relatori discuteranno alcuni degli aspetti ambientali, economici e sociali legati al concetto di sviluppo sostenibile, a partire da queste domande: in che modo l'India sta affrontando le sfide dello sviluppo sostenibile identificate negli Obiettivi 6 e 7 dell'Onu, ovvero accesso all'acqua e servizi igienici per tutti, energia accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti? Quali tecnologie possono essere proposte per accelerarne l'attuazione nelle aree rurali? In che modo India e Italia possono cooperare per costruire un futuro più sostenibile?(ANSA).