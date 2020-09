ANSA-SCHEDA/Vehicle to Grid, la nuova piattaforma e-car

(ANSA) - TORINO, 14 SET - La piattaforma Vehicle to Grid (V2G), realizzata da Fca nel comprensorio di Mirafiori, consente ai veicoli di scambiare in modo intelligente energia con la rete, rendendoli una risorsa preziosa per il sistema elettrico nazionale gestito da Terna. La tecnologia, implementata da Engie, è in grado di collegare in rete e sfruttare il parco batterie a bordo delle vetture elettriche.



I dispositivi che compongono la piattaforma - una sorta di centrale elettrica virtuale - fanno interagire in modo bidirezionale i veicoli full electric di Fca e la rete elettrica. Il sistema servirà quindi a ricaricare i mezzi della flotta, ma potrà anche utilizzare le batterie a bordo, capaci di immagazzinare energia elettrica, per fornire energia a loro volta e stabilizzare così la rete, quando la vettura è inutilizzata e quando il fabbisogno energetico lo richiede.



In media le vetture restano inutilizzate per l'80-90% della giornata. Durante questo periodo se sono connesse a una colonnina grazie alla tecnologia V2G potranno generare valore per il cliente che potrà ottenere energia gratuita o risorse economiche in cambio dei servizi di bilanciamento offerti.



(ANSA).