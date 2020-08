F2i:primo rapporto sostenibilità,focus rinnovabili,trasporti

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Risparmiato nel 2019 un milione di tonnellate di anidride carbonica grazie alla produzione energetica del primo polo nelle rinnovabili in Italia e passi avanti verso lo sviluppo di un sistema di trasporti e logistica a ridotto impatto ambientale. Sono alcuni delle evidenze che emergono dal Rapporto Aggregato di Sostenibilità 2019 di F2i Sgr gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali.



"La capacità di trasformare le risorse finanziare affidate da investitori nazionali ed esteri in progetti di economia reale dal forte impatto sul territorio, fa di F2i un attore primario per lo sviluppo del Paese", ha scritto Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i Sgr nella lettera inviata agli investitori, tra cui le maggiori istituzioni finanziarie italiane e internazionali. "Da qui la consapevolezza della necessità di divenire anche un promotore attivo e virtuoso di buone pratiche ambientali, sociali e di governo societario", ha aggiunto Ravanelli.



Con oltre 5 miliardi di euro di attivi in gestione, F2i Sgr investe in aziende operanti in settori chiave per dell'economia italiana: energie per la transizione, reti di distribuzione, logistica e trasporti ed infrastrutture socio-sanitarie, con un'occupazione che raggiunge le 19 mila persone su tutto il territorio italiano. (ANSA).