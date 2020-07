Sider Alloys: Usai (Fiom), tassello importante per riavvio

(ANSA) - CAGLIARI, 22 LUG - "La firma sull'intesa per la fornitura di energia tra Sider Alloys ed Enel rappresenta primo tassello importantissimo che permette poi di realizzare gli investimenti che stavamo aspettando, Dopo 10 anni lo stabilimento acquisisce la dote per stare sul mercato". Lo dice all'Ansa Bruno Usai della segretaria della Fiom Cgil del Sud Sardegna.



"Certo c'è ancora da fare tanto, come visionare il piano industriale e discutere del rientro dei lavoratori in fabbrica, ma ora è stato fatto un passo in avanti - aggiunge - finalmente la lotta dei lavoratori ha avuto ragione e solo grazie alla caparbietà degli operai e dei sindacati e con l'aiuto della sottosegretaria Todde siamo riusciti a intravvedere una prospettiva non solo per lo stabilimento ma per tutto il territorio del Sulcis Iglesiente".



Nelle prossime ore i sindacati convocheranno l'assemblea dei lavoratori che sono in presidio permanente da quasi un mese davanti ai cancelli dello stabilimento a Portovesme. (ANSA).