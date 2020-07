Enel: nuovo Centro Satellite rete distribuzione a Milazzo

(ANSA) - PALERMO, 03 LUG - Proseguono le attività pianificate da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce in Italia la rete di distribuzione elettrica a media e bassa tensione, per innovare e potenziare la rete e gli impianti elettrici presenti in Sicilia. Nell'ambito di tali programmi, è stato attivato a Milazzo, alla presenza del Sindaco Giovanni Formica, un nuovo Centro Satellite altamente tecnologico, denominato "Milazzo2", tra i primi in Italia a impiegare la tecnologia EasySat.



Il Centro Satellite è un importante snodo per la distribuzione dell'energia elettrica: un impianto Media Tensione che, attraverso linee dedicate a elevata affidabilità, riceve l'energia elettrica da una Cabina Primaria cui è collegato e la distribuisce nel territorio in maniera ottimale. In particolare, il nuovo Centro Satellite di Milazzo è direttamente collegato alla Cabina Primaria di Corriolo, e alimenta, attraverso 45 km di linee elettriche in cavo interrato, circa 6.000 clienti in bassa tensione e 2 clienti in media tensione presenti nel territorio di Milazzo. Tantissimi i benefici della tecnologia EasySat, con la quale è stato realizzato. Tra questi l'utilizzo di apparecchiature Plug&Play, ovvero componentistica elettronica già cablata che consente facili e veloci attività di montaggio e manutenzione. La realizzazione del nuovo Centro Satellite ha comportato circa 18 mesi di lavori e un investimento, per E-Distribuzione, di circa 250.000 euro. "L'innovazione tecnologica è fondamentale per realizzare impianti sempre più all'avanguardia e sostenibili", ha commentato Felice Sallustio, Responsabile E-Distribuzione - Zona Messina. "Tali interventi consentono di avere una maggiore disponibilità di energia, di migliorare il grado di resilienza degli impianti alle ondate di calore e di poter, quindi, migliorare la qualità e l'affidabilità del servizio elettrico per le forniture presenti nel territorio". (ANSA).