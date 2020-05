Ambiente: piano aria E-R, -71% biossido di azoto

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAG - Interventi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per 300 milioni di euro su trasporti, energia, combustione di biomasse, agricoltura e attività produttive e che prevedono strumenti di pianificazione e programmazione, per la riduzione delle emissioni in atmosfera e quindi della tutela della salute. E' il primo bilancio del Piano aria integrato regionale (Pair 2020), approvato nel 2017, delle misure messe in campo nei 30 Comuni dell'Emilia-Romagna, capoluoghi compresi, firmatari del documento.



Sempre nel bilancio si evidenziano meno traffico e più aree verdi, ciclabili e pedonali nelle città; risorse per il trasporto pubblico, con autobus nuovi ed ecoincentivi per rottamare i veicoli più inquinanti e promuovere la mobilità elettrica. E giù biossido di azoto e composti organici volatili rispettivamente del 71% e del 50% con il 18% delle oltre 90 misure previste per migliorare la qualità dell'aria già concluse e il 74% ancora in corso. "La riduzione del 71% del biossido di azoto e di circa il 50% dei composti organici volatili e ammoniaca raggiunta nel 2018 con due anni di anticipo rispetto le previsioni, ci confortano sull'efficacia del Piano", sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente, Irene Priolo. Purtroppo dati meno positivi riguardano gli ossidi di azoto e il particolato, la cui riduzione stimata al 2018 è rispettivamente del 25% e 33%".



