Fase 2: Enel X cerca tecnici riparazione e manutenzione

Enel X, la società del Gruppo Enel che fornisce soluzioni e servizi innovativi, è alla ricerca di tecnici specializzati ai quali verrà offerto un volume minimo garantito di interventi mensili.



Per contribuire alla ripartenza del Paese - spiega una nota - è stata lanciata in Emilia-Romagna la campagna 'Facciamo ripartire l'Italia. Insieme' attraverso la quale espandere la rete esterna di professionisti impegnati in attività di installazione, manutenzione e riparazione di climatizzatori, caldaie, scaldabagni e infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica.



La selezione è indirizzata ad artigiani e professionisti specializzati (imprenditori individuali o piccole ditte) ai quali verrà assegnato un volume minimo di interventi mensili a fronte di comprovata qualità nel servizio. Gli interessati possono consultare onlineil sito http://www.enelxstore.com/ripartiamoinsieme. (ANSA).