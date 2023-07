(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Unipol si impegna a ridurre del 50% entro il 2030, rispetto al 30 settembre 2022, l'intensità di carbonio dei propri portafogli di azioni e obbligazioni gestite direttamente, pari a un totale di 16,5 miliardi di euro, nonché a tagliare del 46,2%, rispetto al 2019, le emissioni Scope 1 e 2 legate per tutti gli edifici su cui il gruppo bolognese ha un controllo diretto.



Gli obiettivi sono stati resi noti in occasione del convegno 'Direzione 2050, Strategie per la neutralità climatica' organizzato da Unipol, che mira - si legge in una nota - "a consolidare il proprio processo di allineamento del portafoglio finanziario a una traiettoria di contenimento dell'aumento della temperatura media globale a circa 1,5 gradi", coerentemente alla decisione di aderire alla Net Zero Asset Owner Alliance.



Unipol è anche impegnata in un dialogo con le 20 società che generano le maggiori emissioni di Scope 1 e 2 a supporto del raggiungimento del target di riduzione dell'intensità di carbonio del suo portafoglio. Inoltre, nell'ambito del finanziamento della transizione energetica, Unipol è impegnata a raggiungere nel 2024 1,3 miliardi di euro in investimenti tematici per gli obiettivi di sviluppo sostenibile (rispetto agli 862,2 milioni di euro di fine 2021), inclusi quelli per la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli ecosistemi terrestri, marini e di acqua dolce. (ANSA).