(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Abbiamo un sistema finanziario che è frutto di un consenso passato", ha affermato Marcon, "che indubbiamente non va abbastanza veloce" e che "non è completamente adatto". Quindi l'appello a "riallineare" questo sistema "sugli attuali obiettivi".



Chiamata a parlare subito dopo il leader francese, la giovane attivista dell'Uganda, Vanessa Nakate, ha chiesto ai leader mondiali presenti un minuto di silenzio per tutti coloro "che soffrono già e che hanno fame, che sono sfollati, che lasciano la scuola". Ha inoltre lanciato un appello ad "un'uscita equa dalle energie fossili", criticando frontalmente i profitti delle compagnie petrolifere occidentali. "Le promesse non mantenute costano vite", ha avvertito durante il suo intervento al Palais Brongniart.



Al vertice parigino che si è aperto sotto a una pioggia battente sono attesi, tra gli altri, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, il presidente brasiliano Ignacio Lula da Silva, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la segretaria Usa al Tesoro Janet Yellen. (ANSA).