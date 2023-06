(ANSA) - BRASILIA, 09 GIU - Il premier norvegese, Jonas Gahr Store, ha espresso fiducia nella politica ambientale del governo brasiliano e difeso l'importanza del Fondo Amazzonia (di cui la Norvegia è il principale finanziatore) per promuovere lo sviluppo sostenibile nella foresta tropicale.



Lunedì, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva aveva affermato che i "Paesi ricchi" dovrebbero "impegnarsi di più" nello stanziare risorse contro i cambiamenti climatici.



"Penso che il presidente Lula e il governo brasiliano debbano prendere decisioni responsabili per il Brasile. Si tratta di questioni difficili da affrontare, ma abbiamo esperienza di lavoro con il precedente governo Lula. E (all'epoca) c'era la volontà di fare investimenti ambientali oculati. Ci sono alcune criticità per tutti i Paesi. Ecco perché confidiamo che il Brasile prenda le decisioni giuste", ha affermato Store.



"Manteniamo un rapporto speciale con il Brasile nella protezione delle foreste. (Il Fondo) è un investimento importante e uno degli impegni più significativi della Norvegia.



E ora possiamo farlo di nuovo con il nuovo presidente brasiliano", ha aggiunto il politico europeo al quotidiano Valor Econômico. (ANSA).