(ANSA) - ROMA, 19 MAG - I 21 principali produttori di combustibili fossili a livello globale sono collettivamente responsabili di 5.400 miliardi di dollari di costi economici attesi dai cambiamenti climatici nel periodo 2025-2050, ovvero 209 miliardi di dollari all'anno in media, secondo un nuovo lavoro di Marco Grasso (Università di Milano-Bicocca) e Richard Heede del Climate Accountability Institute del Colorado, pubblicato sulla rivista peer-reviewed "One Earth: Time to pay the piper".



Basandosi sul Carbon Majors Database, che registra i dati sulle emissioni dei maggiori inquinatori di carbonio, lo studio quantifica i pagamenti annuali dovuti dalle 21 principali aziende di combustibili fossili dal 2025 al 2050 per compensare i danni attesi da fenomeni meteorologici estremi e altri cambiamenti climatici causati dalle loro emissioni operative e di prodotto dal 1988 al 2022.



Il totale dei danni economici globali attesi dai cambiamenti climatici è stimato in 99.000 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2050, secondo un'indagine di consenso condotta da 738 economisti del clima.



Dopo aver tenuto conto delle fonti di riscaldamento non legate ai combustibili fossili, i danni economici futuri dovuti alle emissioni dei combustibili fossili sono stimati a 69.600 miliardi di dollari nel periodo 2025-2050. Lo studio attribuisce prudentemente un terzo di questi costi climatici all'industria globale dei combustibili fossili e un terzo ai governi e un terzo ai consumatori. (ANSA).