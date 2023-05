(ANSA) - BRASILIA, 02 MAG - Il vicepresidente brasiliano, Geraldo Alckmin, ha ricevuto oggi a Brasilia il commissario europeo per l'Ambiente, gli Oceani e la Pesca, Virginijus Sinkevicius. Alckmin e Sinkevicius si sono incontrati per parlare di "cambiamento climatico e sviluppo sostenibile", ha riferito la rappresentanza dell'Unione europea in Brasile.



La lotta alla deforestazione in Amazzonia e al cambiamento climatico è una delle priorità difese dall'attuale governo di Luiz Inacio Lula da Silva.



Sinkevicius porta in agenda la low carbon economy e la nuova legge Ue contro la deforestazione, che potrebbe entrare in vigore alla fine del prossimo anno.



Si tratta di temi chiave nel rapporto tra Brasilia e Bruxelles, a causa degli alti tassi di deforestazione registrati nella foresta tropicale e dell'aumento delle emissioni di gas serra.



L'agenda ambientale ha impatto anche sui negoziati per l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur. L'accordo potrebbe essere concluso nel secondo semestre di quest'anno, quando il Brasile guiderà il gruppo sudamericano e la Spagna sarà presidente di turno dell'Ue.



